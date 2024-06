Nel corso del suo intervento per IoTifoInter, Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato così della situazione in casa Inter per il vice di Yann Sommer

Nel corso del suo intervento per IoTifoInter, Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato così della situazione in casa Inter per il vice di Yann Sommer: "L'Inter deve riuscire a prendere il portiere che ha in mente e che possa diventare il titolare l'anno successivo. Bento è la primissima scelta ma costa parecchio e c'è discreta concorrenza: altrimenti si va sull'alternativa, Martinez è vero che piace, ma a cifre inferiori, tra i 13 e i 15 milioni. Ma non è l'unico che stanno valutando. Io credo che il portiere lo faranno già quest'anno, ma solo se riusciranno a prendere uno di quelli che hanno in mente".