Lukaku, alternativa pronta: “Inter lavora su colpo a zero. C’è il primo nome”

Il ritorno di Romelu Lukaku a Milano è un'idea che balena nella testa del giocatore, ma anche dell'Inter . Che pensa agli incastri giusti, ma anche alle possibili alternative nel caso in cui questa operazione, per certi versi clamorosa, non si concretizzasse. E, secondo il Corriere della Sera, i nerazzurri starebbero pensando a un'operazione simile a quella che ha portato a Milano Edin Dzeko nella passata estate. Il nome sarebbe quello di Luis Suarez, oggi all'Atletico Madrid:

"I nerazzurri possono riprendersi il centravanti solo in prestito, magari pagando una quota minima, il giocatore dovrà comunque venire incontro al club tagliandosi l’ingaggio dagli attuali 12 milioni a non più di 9 (...). L’altra opzione su cui sta lavorando il club è un colpo a parametro zero o quasi, come fu per Dzeko la passata stagione. Di giocatori in scadenza in giro per l’Europa e in Italia ce ne sono (nella lista c’è pure Suarez): facile pensare si possa virare su uno di questi".