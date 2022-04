Biasin: “Cessione top? Non è detto, c’è piano B. Su Dybala-Inter ho due certezze. E Lukaku…”

Ospite del canale Twitch di calciomercato.it, Fabrizio Biasin ha fatto il punto sul mercato dell'Inter in vista della stagione 22-23

Marco Macca

Ospite del canale Twitch di calciomercato.it, Fabrizio Biasin ha fatto il punto sul mercato dell'Inter in vista della stagione 22-23, tra acquisti e cessioni. Ecco le sue parole:

CORREA - "Non lo dico perché viene da due belle prestazioni, ma non credo che Correa lascerà l'Inter al termine di questa stagione, a meno di cose clamorose. I nerazzurri hanno fatto un investimento importante e lo porteranno avanti. Io penso che si incastri bene in attacco, ha bisogno di giocare".

LAUTARO - "Ora metterei sempre prima punta Lautaro, è quello secondo me il suo futuro e può diventare uno da 30 gol. Anche nei suoi momenti brutti, io ho sempre detto: 'Attenzione a giudicarlo un giocatore qualunque, un giocatore banale'. Va preservato, guai a pensare che si possa fare a meno serenamente di lui. Può andare via solo con offerte irrinunciabili, altrimenti l'Inter se lo terrà stretto, soprattutto nell'era in cui 'non ci sono soldi'".

LIQUIDITA' - "L'Inter è obbligata a 60-70 milioni di liquidità, ma non è detto che arrivino con grosse cessioni, ci sono altri piani. E' comunque possibile che ci sia una grossa cessione. Nella testa di Marotta e Ausilio l'idea non è cedere Lautaro per portare Dybala. Lautato non vuole andare via da Milano. Non ci sono grosse novità, non vedo certezze sul fatto che lui andrà via, anzi".

BREMER - "Bremer è vicino nella forma in cui ha dato l'ok a un suo eventuale trasferimento. Ma non è l'unica cosa che conta, serve l'accordo con il Torino. Se Cairo mantiene la promessa fatta al giocatore, ovvero di non ostacolare il suo addio, l'affare si farà. Altrimenti, sarà più complicata".

LUKAKU - "Lukaku torna? No, al momento è molto difficile. La situazione al Chelsea è congelata, non si possono fare troppe ipotesi. Ma pensare che l'investimento della passata stagione si possa trasformare in un prestito biennale all'Inter sembra utopia. Più facile che vada in un'altra big di Premier".

DYBALA - "Dybala parla con l'Inter e vorrebbe venire all'Inter, queste sono certezze. Ma Marotta non vuole passare per quello che porta Dybala e manda via Lautaro. Sta cercando gli incastri giusti per fare l'affare a prescindere".