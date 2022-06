Romano: “Inter, Bremer è bloccato da gennaio. E in difesa i colpi saranno due”

Nessun pericolo, almeno per ora. L'Inter ha in pugno Bremer. Fabrizio Romano parla del possibile arrivo in nerazzurro del difensore del Toro

Marco Macca

Nessun pericolo, almeno per il momento. L'Inter ha in pugno Bremer, e non da oggi. Fabrizio Romano, esperto di mercato, parla del possibile arrivo in nerazzurro del difensore brasiliano del Torino, sottolineando la necessità di chiudere l'affare con i granata per evitare brutte sorprese:

Bastoni, solo interesse

"Se per Skriniar c'è una trattativa, per Bastoni invece no. C'è stato un grande interesse da parte del Tottenham e c'è ancora, ma ad oggi non è arrivata ancora un'offerta".

Bremer bloccato

"Bremer è bloccato da gennaio, ma prima o poi l'Inter dovrà chiudere questo affare con il Torino per evitare sorprese. Andrà preso anche un altro centrale, visto che è andato via anche Ranocchia. C'è bisogno di due difensori. Ci sono stati dei contatti per Milenkovic, ma non è ancora un'operazione vicina alla chiusura".