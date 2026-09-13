Si parlava di lui e di un suo possibile ritorno in Serie A. Alla fine Marcelo Brozovic, che era un parametro zero dopo la sua avventura all'Al-Nassr, ha firmato per un anno con l'Al-Sadd, squadra di Doha che milita nel massimo campionato del Qatar. La squadra era allenata fino alla scorsa stagione da Roberto Mancini che è poi stato sostituito da Răzvan Lucescu, allenatore rumeno, ex PAOK Salonicco.

Screen dal video ufficiale postato su Instagram

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Il centrocampista croato giocherà nella squadra che ha acquistato in estate Romagnoli. Sui social, dove è stato taggato il giocatore, l'annuncio ufficiale del club qatariota. "Marcelo Brozovic ha firmato fino al 2027", si legge su X e Instagram.

Contratto per un anno dunque per l'ex nerazzurro (ma potrebbe esserci la clausola per estenderlo di un anno) che indosserà il numero 77 come ai tempi a Milano e che è stato presentato ai tifosi con la sua esultanza epic.