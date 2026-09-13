L'ex centrocampista nerazzurro, dopo l'avventura all'Al-Nassr si trasferisce nel campionato qatariota: giocherà con Romagnoli

Eva A. Provenzano
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Si parlava di lui e di un suo possibile ritorno in Serie A. Alla fine Marcelo Brozovic, che era un parametro zero dopo la sua avventura all'Al-Nassr, ha firmato per un anno con l'Al-Sadd, squadra di Doha che milita nel massimo campionato del Qatar. La squadra era allenata fino alla scorsa stagione da Roberto Mancini che è poi stato sostituito da Răzvan Lucescu, allenatore rumeno, ex PAOK Salonicco.

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Screen dal video ufficiale postato su Instagram

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Il centrocampista croato giocherà nella squadra che ha acquistato in estate Romagnoli. Sui social, dove è stato taggato il giocatore, l'annuncio ufficiale del club qatariota. "Marcelo Brozovic ha firmato fino al 2027", si legge su X e Instagram.

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Contratto per un anno dunque per l'ex nerazzurro (ma potrebbe esserci la clausola per estenderlo di un anno) che indosserà il numero 77 come ai tempi a Milano e che è stato presentato ai tifosi con la sua esultanza epic.

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