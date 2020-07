In UK – Inter, Lazaro è infastidito, ma parlerà con il Newcastle: tutte le ipotesi sul tavolo

I prossimi saranno giorni importanti per capire il futuro di Valentino Lazaro. Il laterale austriaco, arrivato l’estate scorsa all’Inter e, dopo aver trovato pochissimo spazio con Conte, passato a gennaio al Newcastle in prestito con diritto di riscatto, infatti, parlerà con i vertici del club inglese la prossima settimana. Sul tavolo, la possibile permanenza a St. James’s Park, che costerebbe ai Magpies 24 milioni di euro, ovvero la somma pattuita con l’Inter nei mesi scorsi.

Attualmente, però, come riportato da Chronicle Live, l’ipotesi più probabile è quella di una separazione tra l’ex Hertha Berlino e il Newcastle. Lazaro, infatti, sarebbe orientato a non restare, infastidito dal poco spazio riservatogli dall’allenatore Steve Bruce, che pure si è sempre definito un estimatore del giocatore. Per Lazaro ci sarebbero molte pretendenti, soprattutto in Turchia, ma prima di accettare l’austriaco vuole capire se con Conte all’Inter ci possa essere ancora uno spiraglio.

(Fonte: chroniclelive.co.uk)