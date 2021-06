Cagni: “Conte ha fatto bene ad andare via dall’Inter. Tonali? Presuntuoso”

Ai microfoni di TMW Radio, Luigi Cagni ha fatto il punto sulle mosse di mercato più importanti di questo inizio di sessione

"Io lo vedevo regista, l'ho portato io in prima squadra. Ho avuto dei dubbi quando è andato al Milan che fosse più mezzala. Per me non è pronto, non so cosa sia successo, perché sembrava cresciuto. L'ho visto presuntuoso e spaesato".