Pedullà – Inter-Caicedo, contatti continui: i nerazzurri vogliono chiudere entro domani

Dopo aver piazzato il colpaccio Gosens, l'Inter è pronta a regalare a Simone Inzaghi il secondo acquisto del calciomercato di gennaio

Dopo aver piazzato il colpaccio Gosens, l'Inter è pronta a regalare a Simone Inzaghi il secondo acquisto del calciomercato di gennaio. Come riporta Alfredo Pedullà, infatti, i nerazzurri entro domani contano di chiudere la trattativa per l'arrivo a Milano di Felipe Caicedo: "Caicedo-Inter: contatti no stop, l’Inter conta di chiudere entro domani", scrive il giornalista su Twitter.