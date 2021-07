GdS – Inter, Nandez il preferito di Inzaghi: i motivi sono due in particolare

Perché il nuovo allenatore nerazzurro vuole il centrocampista uruguaiano per la sua Inter

La priorità dell’Inter sul mercato in entrata ha un nome e un cognome: Nahitan Nandez. Come riportato dal podcast di mercato della Gazzetta dello Sport, è il preferito di Inzaghi per due motivi al momento, ovvero per la conoscenza del campionato italiano e per la duttilità nell’utilizzo in campo. L’allenatore nerazzurro si è espresso chiaramente con la società, ha chiesto l’acquisto di Nandez e spera di poterlo accogliere presto ad Appiano Gentile.