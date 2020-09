Ds Cagliari: “Nainggolan? Serve la disponibilità dell’Inter, ma vorremmo riaverlo con noi”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Pierluigi Carta, direttore sportivo del Cagliari, non ha nascosto la volontà del club sardo di riavere Radja Nainggolan dopo la stagione trascorsa in Sardegna in prestito dall’Inter. Ecco il punto della situazione:

“Non abbiamo noi la palla. Se ci fossero la disponibilità economica e quella dell’Inter, per noi sarebbe importante proseguire per un’altra stagione con Nainggolan. Sappiamo cosa può dare al nostro gruppo in termini di personalità e leadership. Stiamo alla finestra, ma al momento non c’è nessun elemento che possa far spostare gli equilibri su un ritorno imminente. Lui è il classico sardo acquisito, l’anno scorso ci ha scelti nonostante tante pretendenti. Ma in questo momento non abbiamo la palla in mano, ce l’ha l’Inter“.

(Fonte: Sky Sport)