Ts – Cavani gela l’Inter: vuole l’Atletico. I nerazzurri dovranno rassegnarsi a meno di…

Secondo quanto riporta Tuttosport, Edinson Cavani

ha fatto la sua scelta: il Matador preferisce andare in Spagna per indossare la maglia dell’Atletico Madrid. “La proverbiale capacità di cambiare idea a ogni momento del giocatore fa sì che si debba tenere comunque una porticina aperta per le ambizioni dell’Inter, anche se il barometro segna decisamente più nero che azzurro per

Beppe Marotta“, sottolinea il quotidiano. Già a gennaio club e giocatore avevano trovato un accordo poi bloccato tutto Nasser Al-Khelaïfi.

“Una scelta di campo, quella del Matador, per non voltare le spalle a chi, ovvero l’Atletico Madrid, lo corteggia da mesi su imbeccata di

Diego Pablo Simeone“.