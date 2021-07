Inter, Hakimi non basta: tutti i nomi in uscita per il tesoretto mercato

Il club nerazzurro deve piazzare sul mercato i giocatori in esubero e i giovani che possono partire per nuove esperienze

La cessione (dolorosissima) di Hakimiè stata fatta ma l'Inter, per arrivare ad acquistare gli esterni che servono a sostituire lui e Young dovranno prima cedere. È la mossa che serve per arrivare ad un tesoretto da reinvestire sul mercato. In particolare per compensare il vuoto che si è creato a destra.