“Il Manchester City non parteciperà alla corsa per l’acquisto di Lautaro Martinez, così come è. Il Barça potrebbe essere in grado di aggiudicarselo nel caso in cui riuscisse a mettere insieme un’offerta dignitosa da presentare all’Inter“. Con queste parole Dean Jones, giornalista di Bleacher Report, è intervenuto in merito al dibattito di mercato che ha come protagonista incontrastato Lautaro Martinez.