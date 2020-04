In Spagna esagerano: “Barça, con Lautaro e Neymar quartetto della morte. Nello spogliatoio già…”

La stampa spagnola continua a concentrarsi su Lautaro Martinez e sul suo possibile trasferimento al Barcellona. Dal quotidiano Sport filtra grande ottimismo sull’acquisto dell’argentino, che potrebbe addirittura non essere l’unico colpo per il reparto avanzato blaugrana: “Adattare Lautaro, Suárez, Neymar e Messi negli stessi undici è una possibilità che potrebbe sembrare complicata. L’FC Barcelona ha però in mente la formula per far brillare tutti i pezzi a vantaggio della squadra. I tecnici di Barcellona, ​​e persino i membri dello spogliatoio, hanno già sostenuto questa possibilità. Il club vuole inglobare Neymar e Lautaro che, con Messi e Suárez, formerebbero un attacco devastante. In questa idea, Antoine Griezmann, che potrebbe entrare come contropartita in qualche trattativa, non appare, così come Ousmane Dembélé”.

La doppia operazione, insistono i colleghi spagnoli, porterebbe in blaugrana gli eredi designati di Leo Messi e Luis Suarez: “La presenza di Neymar e Lautaro aiuterebbe Barcellona a garantirsi un gran futuro. Neymar come erede al trono di Lionel e Lautaro di Suárez. Inoltre, questo processo sarebbe in una transizione armoniosa data la buona relazione che esiste tra i quattro giocatori.Il Barça ha già un’idea in mente e ora è compito della dirigenza cercare di realizzare questo sogno. Sarebbe il quartetto della morte”.