TS – Il PSG vuole Conte, Antonio per firmare pone una condizione: “Vuole Lukaku e Barella”

Secondo Tuttosport, Antonio Conte sarebbe il candidato principale a prendere il posto di Mauricio Pochettino sulla panchina del PSG

"Pare che sia alla ricerca di altre vecchie conoscenze per sentirsi più tranquillo e puntare a “sognare più in grande”. Per poterlo fare, dunque, Conte vorrebbe due soldati disposti ad andare con lui in qualsiasi guerra, ossia Romelu Lukaku e Nicolò Barella. Il primo preferirebbe tornare a vestire il nerazzurro. Il sostanzioso ingaggio che percepisce pare essere l'impedimento più grande per il ritorno di Big Rom, il cui futuro, però, potrebbe dipendere anche dagli avvicendamenti alla presidenza e sulla panchina dei Blues. Per acquistare il secondo, invece, servirebbero almeno 60 milioni, cifra che potrebbe far titubare un'Inter bisognosa di chiudere il mercato con 70 milioni in attivo e dunque obbligata a rinunciare a un pezzo da novanta (...). Un giocatore che per Conte risulta estremamente funzionale e che al Psg non troverebbe praticamente concorrenza".