Il suo nome è stato accostato un giorno sì e un giorno pure al Manchester United, soprattutto dai giornali inglesi. Voci riprese anche in Italia dove però, ormai da tempo, si parla del ritorno di Antonio Conte alla Juventus. L'allenatore, che a Inter-Como era in tribuna a San Siro, aveva detto che desiderava allenare "un club che ha perso di vista la sua storia" e forse anche quelle parole avevano in qualche modo moltiplicato le voci attorno al suo conto e attorno all'approdo al club inglese.

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Lo United sembra ormai deciso a separarsi da Michael Carrick. La comunicazione ufficiale potrebbe arrivare entro domani. E secondo le indiscrezioni che arrivano proprio da Manchester, "sono già in corso le procedure per la nomina del suo successore. Lo United sarebbe vicino a un accordo con l'ex allenatore di Tottenham e Chelsea, Mauricio Pochettino. Attualmente allena la nazionale statunitense e il suo contratto prevede una clausola rescissoria di 10 milioni di dollari". (Fonte: manchestereveningnews.co.uk)