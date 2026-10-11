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"Il blu e il nero per me sono due colori speciali. Ho vissuto momenti memorabili con l'Inter e ora con il Brugge. Ho vissuto molti momenti bellissimi, sono due colori bellissimi". Parola di Yann Sommer, ex portiere dell'Inter, volato in Belgio questa estate per iniziare la sua nuova avventura. Tra due giorni sarà di nuovo a San Siro, da avversario, in una sfida tra due squadre tinte di nerazzurro e con lo stesso sponsor, Betsson.Sport, sulla maglia.

Anche Marcus Thuram è stato stuzzicato sul tema proprio da Betsson.Sport: "Il nero e il blu per me significano gioia, passione e storia. E tanti tanti titoli", oltre al giocatore del Brugge Joaquin Seys: "Quando ho l'opportunità di portare questi colori lo faccio con grande orgoglio. Li indosso da quando ero bambino e ogni volta che li vedo penso al club del mio cuore" , a Luis Henrique che li ha definiti con tre parole "sogno, cuore e forza" e Curtis Jones: "Cosa penso? Semplicemente penso all'Inter. Mi ricordano dello stadio, i tifosi e della città".