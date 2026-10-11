Inter, tutta la verità sulla frase di Riso e i rinnovi di Calhanoglu, Dimarco e Carlos Augusto

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Dopo la maxi-sosta per le Nazionali, l'Inter è tornata in campo e ha ottenuto una bella vittoria, mai in discussione, contro il Parma di Gilardino. In gol Sucic, Calhanoglu su rigore e poi Thuram già nel primo tempo.

Getty Images

Intervenuto sul suo profilo Youtube, Sandro Sabatini ha parlato così dell'Inter ma anche di Carlos Augusto, uno dei migliori in campo contro il Parma:

"Vedo l'Inter tantissimo in prospettiva Champions, ha una personalità, ha un'autorità, un'autorevolezza, una facilità di gioco che secondo me si vedrà tanto anche in Europa. Io su Carlos Augusto ho visto una visione: da braccetto o da terzino sinistro sarebbe titolare in tutte le altre 19 squadre di Serie A"