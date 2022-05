TS – Inter, la vera cifra sborsata per Correa. Futuro? Ormai delineato lo scenario per il 22-23

Una prima stagione all'Inter con più ombre che luci, quella di Joaquin Correa. Ecco lo scenario delineato per il 22-23

Una prima stagione all'Inter con più ombre che luci, quella di Joaquin Correa. Arrivato a Milano in estate dalla Lazio, infatti, l'attaccante argentino è riuscito a trovare la rete solo quattro volte (distribuite in due partite). Ma, per l'anno prossimo, secondo Tuttosport, lo scenario sembra ormai delineato:

"Correa ha segnato solo quattro gol in stagione ma soprattutto non trova la rete da oltre sei mesi: dopo la doppietta spettacolare all’esordio con il Verona il 27 agosto, il “Tucu” si è ripetuto con altri due gol da tre punti il 31 ottobre a San Siro contro l’Udinese. Correa però non è fuori dai giochi: nonostante le prestazioni, gode della fiducia del tecnico e il fatto che l'Inter lo abbia acquistato per 33.4 milioni (riscatto obbligatorio già scattato), lo rende di fatto un punto fermo anche per la prossima stagione con la speranza che, svolgendo la preparazione a Milano, possa essere pronto fin dall'inizio".