Sky – Inter, Dalbert vicino al Trabzonspor: “Prestito con obbligo, le cifre”

Gli aggiornamenti da Sky Sport sul futuro del terzino brasiliano, in uscita dall'Inter di Simone Inzaghi

Si avvicina un’altra cessione per l’Inter, molto attiva sul mercato in uscita. Come riportato dal sito di Sky Sport, “Dalbert, che ha giocato l'ultima stagione al Rennes, è prossimo a diventare un nuovo giocatore del Trazbonspor. Trattativa impostata sulla base del prestito con obbligo a 7 milioni di euro”, si legge. Sotto contratto fino al 2023, Dalbert è cercato anche dal CSKA Mosca, ma ora è più vicino al passaggio in Turchia.