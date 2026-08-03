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Matteo Darmian è ancora svincolato dopo l'esperienza all'Inter. Il jolly difensivo è ancora alla ricerca di una squadra ma non mancano le proposte per l'ex nerazzurro.

Getty Images

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il profilo di Darmian è stato proposto anche al Cagliari che però non ha ancora preso una decisione definitiva in tal senso.

Darmian che in una recente intervista alla Gazzetta dello Sport ha ammesso di aver sperato in un rinnovo di un anno con l'Inter: "Sto bene e voglio continuare a giocare. Non ho paletti, ascolto e valuto le offerte che arrivano, ma preferirei restare in Italia. Mentirei se dicessi che non mi manca l'Inter: quando sei stato bene in un posto è difficile andare via... Però sono sereno perché so di avere dato tutto. Diciamo che mi sarebbe piaciuto fare un altro anno in nerazzurro, lo ammetto. La società, però, ha fatto altre valutazioni e le rispetto, ma mi sento ancora un giocatore da Serie A alla mia età"