Futuro de Vrij, il Messaggero: “Ha bloccato da tempo le negoziazioni per il rinnovo”

Secondo quanto riportato da il Messaggero, c'è più di un dubbio sul futuro di De Vrij all'Inter: ecco perché

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha anticipato come il Chelsea abbia avanzato un'offerta monstre a Lukaku e all'Inter ma il gigante belga ha risposto con secco no, in quanto desidera restare a Milano.