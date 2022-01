Gosens, obbligo a primo gol Inter 22-23. Marotta strappa condizioni vantaggiose sul pagamento

Emergono ulteriori dettagli sull'accordo tra Inter e Atalanta per il trasferimento a Milano di Gosens, grande acquisto del mercato di gennaio

Secondo quanto riportato dal giornalista di Sky Germania Florian Plettenberg, infatti, l'esterno tedesco si è trasferito in prestito per 18 mesi con diritto di riscatto, che si trasformerà automaticamente in obbligo al primo gol segnato dall'Inter in una partita ufficiale della prossima stagione, la 2022-23. In più, il club nerazzurro ha strappato condizioni favorevoli riguardo al pagamento dei 25 milioni di euro più bonus, che saranno versabili nell'arco di quattro esercizi fino al 2026. Ecco il tweet del giornalista: