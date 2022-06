Sky – Inter-Lukaku, tra oggi e domani il Chelsea farà il suo prezzo. Iniziata la fase due

Sono giorni decisivi per il possibile ritorno di Lukaku all'Inter. Secondo Sky Sport, infatti, a breve sono attese novità dal Chelsea

Sono giorni decisivi per il possibile ritorno di Romelu Lukaku all'Inter. Come riferisce Sky Sport, infatti, tra oggi e domani sono attese novità dal Chelsea, che nel primo contatto diretto tra club di ieri ha rifiutato la proposta di 5 milioni dei nerazzurri per il prestito oneroso dell'attaccante belga. I Blues dovranno dunque fare il loro prezzo.