"È il colpo di mercato estivo del Bayer! Con Moussa Diaby (27), il Leverkusen ha riportato a casa il candidato desiderato per l'ala destra. Il francese firmerà oggi, venerdì, un contratto fino al 2031". Lo scrive la Bild riferendosi al calciatore che per un po' è stato accostato all'Inter. Un profilo di questo genere il club nerazzurro lo ha cercato a lungo, poi è arrivato Spence.

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L'allenatore del club tedesco ha spiegato ieri in conferenza stampa l'allenatore: «Certo che tutti sanno che è qui. Non posso nasconderlo, le foto sono in giro. Stiamo lavorando per finalizzare tutto, compresa la visita medica. Preferisco parlare ufficialmente di lui quando tutto sarà concluso. Penso che sarà molto difficile faccia subito parte del gruppo. Posso dire che non sarà convocato per la gara di sabato. Dobbiamo ancora definire tutto. So cosa rappresenta per il club e il lavoro che ha fatto qui». Per Diaby si tratta del ritorno al club tedesco nel quale aveva giocato dal 2019 al 2023 ed era poi approdato prima all'Aston Villa, poi all'Al-Ittihad, nel campionato arabo.

Stando a quanto scrive la Bild il Bayer Leverkusen non ha ancora concluso la sua campagna acquisti e sta cercando di ingaggiare pure Guéla Doué (23) dallo Strasburgo come terzino destro. Il giocatore ha collezionato quattro presenze con la Costa d'Avorio ai Mondiali e non è stato schierato titolare solo nella gara persa 1-2 contro la Germania. Pure lui era stato accostato all'Inter dopo il no del Coni a Khalaili.

Il club francese chiede 40 milioni di euro, cifra ancora troppo elevata per il Leverkusen . Doué è sotto contratto con lo Strasburgo fino al 2029. Oltre al Bayer, anche il Paris Saint-Germain sembra interessato. Secondo "Kicker", Doué avrebbe già dato la sua disponibilità a trasferirsi al Leverkusen. Anche lui era stato accostato all'Inter in questa sessione di mercato.

(Fonte: Bild)