Sky – Dimarco ha convinto Inzaghi e Marotta: può fare il titolare. Nandez? La situazione

Tra i giocatori che si stanno mettendo in luce nel precampionato nerazzurro c'è sicuramente Dimarco , andato in gol contro il Crotone ieri. L'ex Verona e Parma, secondo quanto riportato da Sky Sport, sta convincendo sia Inzaghi che Marotta e non è da escludere che proprio il mister piacentino punti su di lui per la fascia sinistra, dandogli la titolarità.

Per l'altra fascia, invece, il nome caldo resta sempre Nandez. La trattativa non è semplicissima anche perché il costo è alto e il Cagliari non è, per il momento, ancora convinto di lasciarlo partire in prestito.