SM – Bayern e Tottenham su Dumfries: ecco il prezzo fatto dall’Inter per una mega plusvalenza

Un altro gol, il quinto del suo campionato, per mettere un'ulteriore zampata sulla cavalcata dell'Inter verso lo scudetto della 2a stella

Nonostante la pesantissima eredità lasciata da Hakimi, l'olandese si è calato perfettamente nella parte, non risentendo delle elevatissime pressioni di tutto l'ambiente. Ne è venuta fuori una prima stagione interista di assoluto livello. Una stagione che, inevitabilmente, ha attirato sull'ex PSV Eindhoven le attenzioni dei grandi club europei. Secondo quanto riporta Sport Mediaset, in prima fila ci sarebbero Bayern Monaco e Tottenham, che lo starebbero osservando con molta attenzione. L'Inter, però, non lo lascerebbe partire per meno di 35-40 milioni di euro, che garantirebbero ai nerazzurri un'ottima plusvalenza, visti i 12,5 milioni (più 2,5 di bonus) per portarlo a Milano.