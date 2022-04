Dybala all’Inter, la verità di Pedullà: “Affare che vedo collegato a questo addio”

Nel corso di una diretta Instagram con Xavier Jacobelli, Alfredo Pedullà ha fatto il punto sul possibile arrivo di Paulo Dybala all'Inter

"In questo momento lui non ha deciso. Bisogna uscire dal rapporto con Marotta e ragionare su un affare che vedo collegato a Lautaro Martinez. Il Toro ha rinnovato l'estate scorsa fino al 2026: ha avuto un calo ma sul suo valore non ci sono discussione. La pista estera è da tenere in considerazione, per il momento con l'Inter siamo in stand-by".