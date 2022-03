Inter, da Dybala a Lukaku: tutti i nomi nel mirino. Difesa e centrocampo, novità in arrivo

Sono tanti i nomi nel mirino del club nerazzurro in vista del prossimo mercato estivo

Gianni Pampinella

Da Dybala a Lukaku, fino ad Haller. Sono tanti i nomi finiti nel mirino dell'Inter in vista della prossima stagione. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, per l'attacco l'attaccante argentino è favorito su Big Rom. "Se l’argentino può arrivare a costo zero, ma con un ingaggio robusto, nel caso del centravanti del Chelsea si può ipotizzare solo la formula del prestito con una consistente partecipazione dei Blues all’ingaggio", spiega il quotidiano. "In ogni caso sullo sfondo c’è il futuro di Lautaro Martinez, con le mire dell’Atletico Madrid su di lui. È inevitabile concludere che l’eventuale sacrificio del Toro imporrebbe soluzioni adeguate. Ecco perché i dirigenti nerazzurri si stanno dando da fare per farsi trovare pronti a qualsiasi soluzione. E ciò spiega il balletto Dybala-Lukaku. In ogni caso, è più alla portata di mano la strada che porta verso l’ormai ex juventino. Invece per Romelu tutto è molto più complicato".

"Nella panoramica nerazzurra ci sono anche i sondaggi per Haller, il centravanti dell’Ajax. Le credenziali sono eccellenti, la spesa molto meno invitante a prima vista. Comunque la candidatura resta sullo sfondo. Veniamo al capitolo Sassuolo. Da mesi i dirigenti nerazzurri parlano con quelli emiliani per Scamacca e Frattesi. Non c’è accordo sul prezzo e neanche sulla formula: in viale della Liberazione puntano su due prestiti con obbligo di riscatto da elaborare strada facendo. E comunque l’Inter, per affondare i colpi, deve vigilare soprattutto sul fronte delle vendite. Con incassi importanti ci si può permettere acquisti di prima fascia".

DIFESA - "Lo stesso discorso vale anche per il reparto difensivo. Gli approcci per l’argentino Senesi vanno di pari passo con quelli per Milenković della Fiorentina. Quest’ultimo ha il contratto in scadenza tra un anno e potrebbe essere ingaggiato con costi accettabili. Anche su questo fronte vanno pesate le offerte per gli attuali giocatori nerazzurri. In particolare va studiato il futuro dell’olandese di De Vrij".

CENTROCAMPO - "Con le uscite inevitabili di Vecino e Vidal, sarà indispensabile fare rifornimento di energia. Un conto è la pista che porta al tuttofare Frattesi, un altro è il progetto per il vice-Brozovic. Da mesi gli 007 nerazzurri stanno studiando il danese Hjulmand del Lecce, abile sia nell’interruzione che nella costruzione: insomma un jolly che farebbe al caso di Inzaghi. È una traccia, ma non è da escludere che spuntino nuovi candidati. La caccia è solo all’inizio".

