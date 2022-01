Inter, pronte 3 cessioni. E via agli acquisti: “Occasioni? Inzaghi pensava a questi due nomi”

L'Inter è pronta a cedere tre calciatori per poi puntellare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi: ecco i due nomi

"Coglieremo le occasioni". Questo il concetto espresso da Simone Inzaghi nella conferenza stampa alla vigilia della partita contro l'Atalanta in merito alle questioni di mercato. Come noto, le risorse a disposizione a gennaio non sono ingenti, ma con qualche cessione Marotta e Ausilio potrebbero provare a puntellare la rosa a disposizione del proprio allenatore. A tal proposito, calciomercato.com sostiene che ci sono tre giocatori pronti a lasciare l'Inter in questa sessione di campagna acquisti: Kolarov, che medita il ritiro dal calcio giocato, Vecino, sempre più fuori dal progetto tecnico nerazzurro, e Sensi, che potrebbe ripartire (in prestito) dalla Sampdoria. Se si concretizzassero queste cessioni, ecco che la dirigenza dell'Inter potrebbe andare alla ricerca di un vice Perisic. Magari anticipando il colpo Kostic:

"L'Inter sta pensando di anticipare l'arrivo di Filip Kostic dall'Eintrach Francoforte per beffare la concorrenza. L'esterno serbo ha il contratto in scadenza nel 2023, i nerazzurri sono forti di un principio d'intesa con il giocatore sul quale del frattempo hanno acceso i riflettori anche Lazio, Fiorentina e diversi club stranieri. Il rischio che parta un'asta è concreto, per questo Marotta sta pensando seriamente di trovare un accordo anche con l'Eintracht e accogliere subito Kostic a Milano", si legge su calciomercato.com.

L'alternativa, come noto, si chiama Bensebaini del Borussia Moenchengladbach: "Nei giorni scorsi ci sono già stati i primi contatti con il club tedesco per capire la fattibilità dell'operazione: la valutazione si aggira intorno ai 20 milioni di euro e si sta cercando di capire se ci sono possibilità di prenderlo in prestito già in questo mercato", conclude calciomercato.com

