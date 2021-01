Sky – Eder opportunità: dà vantaggio economico non indifferente all’Inter. Perché…

A Skysport Luca Marchetti ha fatto il punto sulla questione Eder. L’ex giocatore nerazzurro, che è andato a giocare nel Jiangsu Suning quando ha lasciato il club nerazzurro, è un’occasione di mercato. Potrebbe tornare a Milano, dicono le ultime indiscrezioni di mercato.

Il giornalista del calciatore ha detto:

«Ha un vantaggio rispetto agli altri. Oltre al fatto che Conte lo conosce e lui conosce l’ambiente nerazzurro, lo conosce bene lo Jiangsu Suning. Rispetto agli altri ha vantaggi economici non indifferenti. Siccome il club cinese dovrà comunque pagarlo fino a fine stagione, e ci sono paletti in Cina sul salary cup, questo può permettere una soluzione a livello burocratico-amministrativo ed economico vantaggiosa per l’Inter. Può arrivare solo per sei mesi e lo stipendio può essere pagato comunque dal Jiangsu che comunque dovrebbe pagarlo fino a fine stagione, quando andrà a scadenza di contratto. Su quanto può pesare il calciatore sul bilancio dell’Inter ci si può ragionare e sarebbe un vantaggio strategico. Rispetto a Pellé e a Gervinho ha questo vantaggio in più. E potrebbero non servire le cessioni per il suo arrivo a Milano».

(Fonte: SS24)