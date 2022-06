EDICOLA TS – Lukaku all’Inter, Skriniar al Chelsea. Patto fra i club, in ballo anche Dumfries

Si parla del mercato dell'Inter sulla prima pagina di Tuttosport in edicola nelle prossime ore. Ecco come titola il quotidiano

Si parla del mercato dell'Inter sulla prima pagina di Tuttosport in edicola nelle prossime ore. Ecco come titola il quotidiano: "Lukaku all'Inter, Skriniar al Chelsea. Patto fra i club, in ballo anche Dumfries. L'intesa può portare al sorpasso sul PSG per lo slovacco. Conte chiama Lautaro, che però vuole restare nerazzurro".