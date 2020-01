Mourinho: “Abbiamo i nostri problemi con gli infortuni e la situazione di Eriksen. Ma…”

Al termine di Watford-Tottenham, José Mourinho ha parlato ai microfoni dei cronisti presenti. Lo Special One ha spiegato anche il motivo dell’inserimento di Eriksen a 20 minuti dalla fine del match: “La prestazione del Tottenham è stata buona. Abbiamo iniziato molto bene. Nel secondo tempi è stato più 50-50. Nell’ultima parte della gara abbiamo provato a portare più energia, più visione e più qualità con Eriksen e siamo stati a pochi millimetri dalla vittoria della partita“. Sulle assenze e sulla difficoltà di fare gol, lo Special One ha aggiunto: “Stiamo lavorando. Ho promesso che non avrei parlato dei ragazzi che non giocano, ma sai quanto sono importanti per noi. Non è facile. Questo è un tipo di gara in cui hai bisogno un marcatore, di un attaccante che sente il gol, probabilmente la vinci. Ma stiamo facendo il nostro lavoro. Infortuni, la situazione di Christian Eriksen, abbiamo i nostri problemi. Ma nella partita di oggi e nella partita contro il Middlesbrough abbiamo mostrato cose positive“.

(football.london)