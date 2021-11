Raspadori, l’Inter prova il colpo in prestito. Occasione a gennaio, ma a una condizione

L'attaccante del Sassuolo non trova spazio con Dionisi e vuole cambiare aria, l'Inter ci pensa ma deve cedere Sanchez

"La novità è che cresce l’attrazione tra i vertici nerazzurri e l’attaccante bolognese. Soprattutto perché il giocatore pare immalinconito nel nuovo corso con Dionisi. I segnali sono chiari: se arrivasse una chiamata a gennaio lui farebbe le valigie per Milano senza esitazioni. Il malessere è latente perché con l’erede di De Zerbi è stato schierato da titolare 10 volte su 12 partite, ma soltanto in due occasioni (Venezia e Udinese) ha giocato per tutti i 90 minuti. Uno stillicidio che (evidentemente) non s’aspettava. Ma soprattutto, l’attaccante sta faticando ad esprimere il suo solito rendimento", spiega La Gazzetta dello Sport.

"Non c’è l’ombra di una polemica, anche per il carattere docile di Raspadori e per la voglia intatta di migliorarsi nella società in cui è cresciuto. E che lo sta valorizzando. Tuttavia nella sua testa è ormai emersa l’idea di traslocare in corsa. E a maggior ragione se la chiamata arrivasse da viale della Liberazione. E non guastano le attenzioni di un allenatore come Simone Inzaghi che ha già espresso importanti attestazioni di stima per lui. C’è tutto per capire che esistono i presupposti per approfondire un dialogo tra i club che sinora (fatalmente) è rimasto solo a livello superficiale. Qualche battuta qua e là, ma nulla di concreto sinora: Marotta e Carnevali non si pestano i piedi in questa fase delicata della stagione, quando ancora troppi verdetti devono essere ancora emessi. Ciò non esclude, però, che gli aspetti finanziari possano essere analizzati già tra qualche settimana".