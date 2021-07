Inter, per l’esterno è caccia allo scambio: Hateboer, ma non solo. Idee low cost in A

Il tecnico dell'Inter vorrebbe Alonso del Chelsea, ma non sembra in uscita. Idee Hateboer o Maehle, Molina e Bereszynski

Secondo il Corriere dello Sport "L'idea è quella di prendere, per entrambe le corsie, un giocatore in esubero nel club di appartenenza, come successo con Ashley Young, arrivato nel gennaio 2020 dallo United per 1,5 milioni. Bellerin in prestito dall'Arsenal è più gettonato di Zappacosta del Chelsea. Oppure (ma è più complicato) ricorrere a uno scambio: questa soluzione potrebbe essere utilizzata per arrivare a uno dei giocatori che militano in Serie A (Hateboer o Maehle dell'Atalanta, Molina dell'Udinese e Bereszynski della Samp). Stessa politica per l'out mancino dove in Premier i possibili "esuberi" non mancano: Telles dello United, Tsimikas del Liverpool e Mendy del City. Occhio al parametro zero Van Aanholt. Inzaghi vorrebbe Marcos Alonso, ma arrivare a lui è difficile: lo spagnolo dai Blues non è considerato un esubero".