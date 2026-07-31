VIDEO FCIN1908 / Inter, Stones ha firmato il contratto: l'uscita dalla sede di viale della Liberazione

Prosegue il braccio di ferro tra Joao Cancelo e l’Al Hilal. Il terzino portoghese ex Inter non si è presentato al ritiro precampionato in Austria e ora rischia la sanzione disciplinare da parte del club.

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Secondo quanto riporta TMW, il calciatore era atteso il 29 luglio ma non si è presentato: “L’assenza sarebbe legata ai continui contatti con il suo agente, Jorge Mendes, impegnato a definire il trasferimento al Barcellona”.

Il calciatore è vicino al ritorno in blaugrana ma manca l’accordo con il club saudita, che sta valutando l’ipotesi di multarlo.

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Il Barcellona considera il ritorno di Cancelo una priorità sul mercato per rinforza la rosa di Hansi Flick.