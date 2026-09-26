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C'è anche Mauro Icardi tra i calciatori ancora svincolati dopo l'ultima sessione di calciomercato. Come riferisce Il Giorno, l'ex calciatore dell'Inter in estate è stato anche vicino a un ritorno in Serie A:

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"Da Karim Benzema, Pallone d’Oro nel 2022 e con cinque Champions League alzate col Real Madrid, a Riyad Mahrez, per il quale il Manchester City sborsò circa 70 milioni nel 2018, è ancora lunga la lista degli svincolati. Tra (ex?) giocatori extra-lusso e potenziali occasioni. Il 38enne ha chiuso la sua esperienza con l’Al-Hilal, il 35enne (due gol agli ultimi Mondiali con l’Algeria) ha invece salutato l’Al-Ahli. Addio alla Turchia, invece, per Mauro Icardi. L’argentino, 77 reti in 134 partite con il Galatasaray, è ancora sul mercato".

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"In estate è stato una suggestione per la Juventus e qualcuno lo ha suggerito anche al Milan. Nome ricorrente soprattutto in casa Lazio, poi, di recente è tornato sotto i riflettori. Ma non per questioni di campo. In Argentina, dopo un video girato in macchina con la compagna Eugenia “China” Suarez (lui alla guida, lei a sporgersi fuori dal finestrino), gli è stata sospesa la patente fino al 2099: era scaduta, hanno riferito le autorità, e «dovrà sottoporsi a una valutazione per verificare che sia idoneo a guidare»".

(Fonte: Il Giorno)