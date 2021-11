ESPN – Vent’anni e talento top: fascia Inter, il nome nuovo è Araujo

C'è un nome nuovo per la fascia dell'Inter, che si muove sottotraccia sul mercato in cerca di possibili talenti per la squadra del futuro

Marco Macca

C'è un nome nuovo per la fascia dell'Inter, che si muove sottotraccia sul mercato in cerca di possibili talenti per la squadra del futuro. Si tratta di Julian Araujo, laterale destro in forza ai Los Angeles Galaxy.

Titolare fisso

Vent'anni, talento considerato purissimo, Araujo ha da poco firmato il rinnovo di contratto con il club americano fino al 2025 e attualmente ha un valore di mercato che si aggira sui cinque milioni di euro. In stagione ha messo insieme 32 presenze con sei assist. Insomma, un titolare fisso sul quale i nerazzurri avrebbero messo gli occhi da tempo. E che starebbero seguendo con molta attenzione in vista di una possibile trattativa futura.

(Fonte: ESPN)