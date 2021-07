Joao Mario, la Fifa “aiuta” l’Inter col caso Benatia: svolta per chiudere col Benfica?

La FIFA ha multato la Juventus in seguito a una clausola inserita nell'accordo di trasferimento di Benatia all'Al Duhail: aiuto per l'Inter?

La FIFA ha multato la Juventus di 40mila franchi svizzeri (37.200 euro) in seguito a una clausola inserita nell'accordo di trasferimento di Mehdi Benatia all'Al Duhail nel gennaio 2019 per 8 milioni più bonus. Ecco la motivazione, riportata da gazzetta.it:

Un precedente che potrebbe aiutare anche l'Inter nella vicenda relativa al trasferimento di Joao Mario allo Sporting Lisbona, dato che, come abbiamo riportato, il club nerazzurro e il Benfica sono al lavoro per sciogliere il nodo relativo alla clausola inserita del club portoghese nel contratto di trasferimento del calciatore all'Inter nel 2016, in cui sarebbe stata inserita una penale in caso di passaggio dello stesso Joao Mario a un altro club portoghese.