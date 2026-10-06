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VIDEO / Thiago Motta al giornalista: “Non è una domanda da fare a Yildiz”

La testata specializzata Football Benchmark ha stilato la classifica dei 10 calciatori più preziosi (a livello di valore di mercato) della nostra Serie A. E il risultato lascia spazio a pochi dubbi: è un dominio Inter. Sono ben 5 i calciatori nerazzurri in top ten. Ecco la classifica completa:

YILDIZ

Getty Images

RUOLO: Attaccante

SQUADRA: Juventus

VALORE DI MERCATO: 89mln

(Fonte: Football Benchmark)

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