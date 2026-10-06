La testata specializzata Football Benchmark ha stilato la classifica dei 10 calciatori più preziosi (a livello di valore di mercato) della nostra Serie A
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YILDIZ
RUOLO: Attaccante
SQUADRA: Juventus
VALORE DI MERCATO: 89mln
(Fonte: Football Benchmark)
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