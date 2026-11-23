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Contro il Lecce è arrivato il quinto gol in campionato per Davide Frattesi con la maglia della Lazio. Il Messaggero in edicola oggi ha fatto il punto della situazione parlando anche del futuro del centrocampista ex Inter:

"Scegliere la Lazio, in crisi tecnica ed economica, sembrava a tutti una follia eppure a lui è bastata una telefonata di Rino Gattuso, uno dei suoi ex ct, per capire che stava arrivando la svolta della sua carriera. Ripartire dal basso, è vero, ma con la certezza di diventare un giocatore importante per i compagni, i tifosi e lo stesso allenatore. «Io e lui siamo come due migliori amici, litighiamo spesso e facciamo pace, Rino mi chiede alcune piccole cose e io magari ne faccio altre» ha ricordato Davide dopo lo straordinario gol realizzato con un pallonetto da fuori area, di sinistro, contro il Lecce.

DAZN

Non ha mai negato che Gattuso è stato decisivo per la sua scelta e non smentisce neanche che potrebbe essere l’uomo in grado di trattenerlo alla Lazio la prossima stagione, quando arriveranno offerte forse irresistibili sia per lui che per il club di Lotito. Che dovrà versare 10 milioni nelle casse dell’Inter, oltre ai 5 già spesi, per definire l’acquisto del centrocampista: un affare, considerando che per il suo cartellino la società nerazzurra (che mantiene comunque il 40% sulla futura rivendita) aveva investito quasi 40 milioni di euro.

La sensazione è che Davide sia così felice di essere tornato a casa che nessuno sarà in grado di farlo cadere in tentazione. Troppo grande l’amore per la Lazio e molto sincera la stima per Gattuso, che in Nazionale lo considerava unico e indispensabile proprio come Mancini, con cui fece il suo esordio contro la Germania il 4 giugno del 2022. Lui aveva bisogno di sentirsi importante, un Numero Uno come merita e non un numero dodici come lo consideravano Simone Inzaghi e Chivu. Prossimo obiettivo: conquistare la Supercoppa a San Siro il 22 dicembre, proprio contro l’Inter"