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Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Stefano De Grandis ha fatto il punto della situazione in casa Inter dopo il 4-4 contro l'Atalanta:

Getty Images

"C'è un discorso da fare sull'Inter: quest'anno era sempre talmente convinta di recuperare le partite che alcune le ha cominciate male ed è questo l'effetto psicologico che sta attanagliando l'Inter. Ieri ha mollato ogni volta che si è trovata sopra di due gol. Esposito è già a 12 gol considerando anche la Nazionale, segna in tutti i modi, di testa, sotto misura, e un altro a coronamento di una bellissima azione con l'altro fenomeno che è Thuram, sta giocando in maniera incredibile. Un mese da Pio, mi verrebbe da dire Pio onnipotente. Il gol del 3-1 è bellissimo, bella la traccia che trova Thuram ma Pio detta il passaggio e fa gol, fantastico.

L'Inter ha qualche difetto in difesa e ce ne ha uno in particolare: ha cambiato interpreti sulla destra dopo l'addio di Dumfries, non trovando mai l'ideale. Luis Henrique è un giocatore d'attacco e difendeva poco, poi Carlos Augusto che però è mancino e ha avuto difficoltà a destra, ci ha rimesso Luis Henrique, ha provato Diouf che però è più offensivo e ora c'è Spence che ha grande forza ma fa sciocchezze in difesa che non si possono accettare, non è perfetto in chiusura. L'Inter ha preso 17 gol, solo il Frosinone ha subito più gol dell'Inter tra le prime 11"