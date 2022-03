Infermeria Inter: straordinari per Brozo-De Vrij. Tra Lautaro e Vecino una differenza

Il punto sui due infortunati e i due casi Covid in casa nerazzurra a poco più di una settimana dal match con la Juventus

Daniele Vitiello

Manca poco più di una settimana a Juventus-Inter e Simone Inzaghi spera di recuperare i calciatori fermi ai box. L'attenzione del tecnico nerazzurro è principalmente su Brozovic e De Vrij, fermi ormai dal match con il Liverpool, ma non solo. "Per Inzaghi e lo staff medico c'è da valutare la situazione infortuni, con Brozovic e De Vrij chiamati a un supplemento di lavoro in palestra, ma si attendono novità anche da Lautaro e Vecino, entrambi alle prese con il Covid. L'unica certezza, al momento, riguarda la ripresa degli allenamenti fissata per martedì", spiega la Gazzetta dello Sport.

Sui due infortunati, la rosea nel dettagli spiega il programma: "Ad Appiano continueranno a lavorare sia Brozovic che De Vrij. Il croato e l'olandese devono ancora smaltire i rispettivi infortuni al polpaccio, quindi svolgeranno quotidiane sedute di fisioterapia nella speranza di poter riprendere ad allenarsi in gruppo da martedì. Lo staff medico nerazzurro nutre fiducia per entrambi, perché le lesioni riscontrate sarebbero quasi del tutto assorbite. Tra i due, quello che sembra più vicino al rientro è Brozovic, ma c'è ottimismo anche per l'olandese".

Tra i due casi covid c'è invece una differenza. Spiega il giornale: "Lo stesso ottimismo che Inzaghi nutre riguardo ai due bloccati dal Covid, vale a dire Lautaro e Vecino: l'argentino, che ha continuato ad allenarsi individualmente in quanto asintomatico, è pronto a ripresentarsi ad Appiano al primo tampone negativo (un nuovo test verrà presumibilmente realizzato tra domani e lunedì), mentre l'uruguaiano dovrà affrontare il viaggio di rientro dall'Uruguay, dove si era recato per rispondere alla convocazione in nazionale".