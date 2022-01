Frattesi-Inter, Marotta prova ad anticipare il colpo: ecco le condizioni necessarie

Lunedì o martedì andrà in scena l'incontro tra Inzaghi e la dirigenza per concordare le linee guida per gli ultimi giorni di mercato

Si inizierà a pianificare anche le mosse per la prossima stagione e il primo target, per il centrocampo, è stato già individuato e si tratta di Frattesi. Tuttosport, tra l'altro, non esclude che l'affare si possa chiudere entro il 31 gennaio. "Il sogno per la mediana resta Frattesi, ma Vecino e Sensi dovrebbero lasciare anzitempo Appiano Gentile. E a proposito del centrocampista di Urbino, Inzaghi, visto l'infortunio di Correa, vorrebbe trattenere il numero 12. Col mancato ingresso del giocatore contro i lagunari che può portare a varie interpretazioni: dal voler preservare l'atleta, a gerarchie comunque complicate da cambiare. Dal canto suo Stefano vuole andare a giocare e in questi giorni è previsto un nuovo meeting con la Sampdoria per definire il suo futuro", spiega il quotidiano.