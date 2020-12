Inter, uno solo per il futuro della porta: “Nessuno cambia idea, entourage già contattato”

E’ tema di stretta attualità il futuro della porta in casa Inter. Samir Handanovic ha ormai 36 anni e può garantire ancora un anno come titolare, poi si dovrà trovare il successore. E, secondo Calciomercato.com, il club nerazzurro ha le idee chiarissime in merito: “Nei giorni scorsi sono spuntati i nomi di Rui Silva e Alessio Cragno come possibili candidati, ma ad oggi l’unico portiere seguito con reale interesse è Juan Agustín Musso, classe ’94. I nerazzurri lo seguono da tempo e c’è già stato qualche contatto con l’entourage del calciatore. Al momento nessuno ha cambiato idea, l’Inter dovrà presto pensare al portiere del futuro e Musso è sempre il preferito”.