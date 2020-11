Inter, Nainggolan aspetta una chance: voglia e duro lavoro ad Appiano. Dopo la sosta…

L’inizio di stagione di Radja Nainggolan, fra problemi di salute e ritardo di condizione, non è decisamente iniziata nel migliore dei modi: il centrocampista belga, a lungo in procinto di tornare a Cagliari, alla fine è rimasto all’Inter, ma sembra non aver ancora convinto Antonio Conte. Il Ninja, tuttavia, non intende abbattersi, e attende una nuova chance. Così scrive il Corriere dello Sport: “In allenamento sta mostrando voglia e aspetta una chance dal primo minuto. Può darsi che subito dopo la sosta che trascorrerà ad Appiano a lavorare…“.