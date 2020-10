Nainggolan, Giulini a pranzo con l’agente. Sky: “Prima di trovare l’intesa con l’Inter…”

Radja Nainggolan si avvicina sempre di più al ritorno al Cagliari. E’ andato infatti in scena poco fa un incontro importante che può portare la trattativa verso il traguardo. Spiega infatti Gianluca Di Marzio: “Appuntamento a pranzo, per provare a definire l’operazione Nainggolan, atto terzo. Il presidente del Cagliari, Giulini, ha infatti pranzato con l’agente del centrocampista, Beltrami, per trovare l’accordo con il giocatore. Si lavora su una base di un contratto triennale, prima di definire l’intesa con l’Inter“.