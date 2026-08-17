Robin Gosens è tornato allo Schalke04 e lì ha ritrovato Edin Dzeko: in comune hanno un'esperienza all'Inter. I due ex giocatori nerazzurri si ritrovano a giocare insieme in Germania e anche di questo ha parlato il tedesco ai microfoni di Skysport nell'intervista andata in onda in queste ore.

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«In queste settimane io e Edin abbiamo parlato tantissimo. Prima era lui che provava a convincermi a venire, mentre quando sono arrivato l’ho chiamato io per convincerlo a fare un altro anno con noi», ha raccontato l'ex giocatore dell'Atalanta.

E sui precedenti con l'attaccante bosniaco ha aggiunto: «È la terza volta che posso dividere lo spogliatoio con lui: è una cosa che succede raramente nel mondo del calcio. Sono contento perché Edin, a parte essere un grande campione, è soprattutto una persona strepitosa: sono davvero grato di poter fare un altro anno nella mia squadra del cuore con lui».

(Fonte: SS24)