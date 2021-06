Hakimi, il Chelsea fa sul serio: “Carta importante all’Inter, Marotta dice no”

I Blues, secondo Rai Sport, fanno sul serio per Hakimi e si iscrivono alla corsa: questa la proposta rifiutata dall'Inter per un motivo preciso

L'affare sembra essersi assestato, ma Achraf Hakimi resta sempre in pole position per dire addio all'Inter. Lo conferma il giornalista Ciro Venerato di Rai Sport, che durante la Domenica Sportiva ha dato un aggiornamento sul futuro del marocchino: "Il big sacrificato sarà Hakimi, bisogna solo capire se andrà a Parigi o Londra: anche il Chelsea si è infatti fatto sotto. I nerazzurri non riescono a chiudere con il Psg: Marotta chiede 80 milioni, Leonardo è fermo a 60. I Blues si sono inseriti con una carta importante: Emerson Palmieri. La dirigenza vogliono però separare le due operazioni perché il club deve solo dismettere Hakimi in questo bilancio".