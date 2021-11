Porta, la musica cambierà per Handanovic? Mossa Inter: si attende la risposta di Samir

Samir Handanovic è capitano e numero 1 indiscusso dell'Inter di Simone Inzaghi. Ma presto la musica potrebbe cambiare per il portiere

Samir Handanovic è capitano e numero 1 indiscusso dell'Inter di Simone Inzaghi. Ma presto la musica potrebbe cambiare per il portiere nerazzurro. Nel 2022-23, infatti, la squadra potrebbe avere un nuovo titolare, André Onana, e il club, con questa mossa, ha messo Handanovic di fronte a una scelta: andare via o restare per giocarsi il posto? Qualora Handanovic avallasse la scelta societaria, scrive Tuttosport, si potrebbe assistere a una diarchia simile a quella juventina Buffon-Szczesny:

"Chi non sa neppure cosa sia la parola turnover è proprio Handanovic. Qualora il capitano dovesse rinnovare, la musica però cambierà pure per lui nella prossima stagione, considerato che l’Inter ha bloccato un altro numero uno, ovvero André Onana che a giugno lascerà l’Ajax a parametro zero. Appena i tempi lo consentiranno, verranno apposte le firme sui contratti e - nel caso in cui Handanovic avallasse le scelte societarie - potrebbe aprirsi una diarchia del tutto simile a quella che nella Juve marottiana vide protagonisti l’ultimo Buffon e Szczesny".